حادث مرور في تنزانيا يودي بحياة ما لا يقل عن 20 ويصيب 45

جهينة نيوز

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون بجروح، اليوم الاثنين إثر اصطدام شاحنة بثلاث حافلات ركاب في تنزانيا، وجاء ذلك وفقا لصحيفة ديلي نيوز المحلية.

وأشارت الشرطة الإقليمية لمدينة مبيا إلى أن الشاحنة اصطدمت بسرعة عالية بإحدى الحافلات من الخلف، ودفعتها إلى حفرة، ثم اصطدمت بحافلتين صغيرتين.

ونقلت صحيفة ديلي نيوز المحلية عن رئيس الشرطة الإقليمية، موسى تايبو، قوله: "بعد انقلاب الحافلتين الصغيرتين، فقدت الشاحنة مسارها وسقطت في القناة".

وأضاف رئيس الشرطة الإقليمية، أن الطريق الذي وقع فيه الحادث ضيق وغير منتظم، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة هرب من مكان الحادث، وبدأت الشرطة بالبحث عنه.