اجتماع بين ممثلي أمريكا وكوريا الشمالية لأول مرة بعد قمة ترامب وكيم!

جهينة نيوز

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين أن ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عقدوا اجتماعا في المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية لأول مرة بعد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، وجاء ذلك وفقا لقناة "سي إن إن".

ووفقا للمصدر ، التقى السفير الأمريكي في الفلبين، سون كيم، مع مسؤولين كوريين شماليين في بانمونجوم على خط وقف إطلاق النار بين كوريا الشمالية والجنوبية، فيما لا تزال تفاصيل الاجتماع غير معروفة.

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة". ووصف كيم جونغ أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وأفادت الوثيقة، بالتزام بوينغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.