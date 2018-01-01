١٧ خدمة تطلقها وزارة النقل قبل نهاية العام الجاري.. أرشفة 39 مليون وثيقة إلكترونياً

جهينة نيوز

في خطوة باتجاه تبسيط الإجراءات وتأمين الخدمات إلى أقرب مكان لكل مواطن وبأيسر السبل

قامت وزارة النقل بافتتاح دائرة النقل الفرعية السادسة والأخيرة في مدينة القدموس بكراج الانطلاق لتصبح بالتالي كل مناطق المحافظة تمتلك دوائر نقل فرعية، حيث ترتبط هذه الدوائر عبر الشبكة بمديرية النقل المركزية بطرطوس بالشكل الذي يمكن معه لأي مواطن يملك أي مركبة في أي منطقة من مناطق طرطوس إجراء المعاملة من دائرة نقل القدموس أو في أي دائرة نقل أخرى.‏

من جهة ثانية قامت الوزارة بأرشفة الوثائق الخاصة بعمل مديريات النقل المختلفة حيث بلغ إجمالي هذه الوثائق 39 مليون وثيقة تم وضعها على الشبكة الإلكترونية ليصبح بإمكان أي موظف بأي مديرية أو دائرة نقل الدخول إلى الشبكة ومعرفة كل المعلومات.‏

كما بدأت الوزارة بإطلاق الخدمات الواحدة بعد الأخرى والتي سيصل مجموعها بنهاية العام إلى 17 خدمة.‏

حيث كانت الخدمة الأولى كشف الاطلاع أو الاستعلام عن المركبة، بحيث يستطيع المواطن من خلال الهاتف الجوال أو عن طريق أي موقع على الشبكة الحصول على كل المعلومات اللازمة للمركبة من رقم الهيكل ونوع المركبة ولونها ورقم المحرك وشهادة المركبة، ورخصة السير وكل المعلومات الأخرى من الرسوم المدفوعة وغير المدفوعة ووجود إشارة رهن أو عدم وجودها، كل ذلك من خلال الموبايل دون أن يدفع أي مبلغ، حيث كان سابقاً يدفع قيمة الكشف إلى مديرية النقل ويضطر لمراجعة المديرية وإن كانت في محافظة أخرى، وعلى فرض أن سكنه بطرطوس ومركبته مسجلة في الحسكة فقد كان يضطر للذهاب إلى الحسكة ليأخذ كشف الاطلاع، أما الآن فيأخذه ودون أي مقابل ومن جهاز الموبايل مباشرة ومن أي دائرة نقل فرعية كانت.‏

صحيفة الثورة