أبراج يوم الاثنين 2018/7/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/2: لا يخاف المسؤوليات، يتحمل أي شيء في سبيل الوصول لغاياته، متسلط أحياناً لكن متميز بجد، والجدية وترويض النفس، سهل، متكيف مع السلطة مع الناس مع التقاليد وخاصةً مع عائلته لكن حساس قليلاً، يحب أن يجادل، حديثه جميل، عاطفي ورومانسي، يوجد قلق بشأن وضع مادي، وتمر الفترة من انزعاج لكن بالنهاية في الأشهر القادمة تنحل بعض الأمور وخاصةً الأوضاع المهنية تكون جيدة بمعنى على مدار سنة 2018 هي بالعموم فيها تغييرات وبشيء من الصبر، محاولة من الصبر يستغل أس فرصة متاحة له لأنه يوجد تغيير في مكان اقامة وعمل جديد بمعنى عمل مختلط ومنوع لأنه في ترقية للذي وضعه يسمح، ارتباط للبعض، وفرصة ثمينة لعقد عملي أو عاطفي، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم يجب أن ينتبه جيداً لصحته ولا يبالغ بإنجاز ما لديه من عمل متراكم، لأن وتيرته تذهب للركود، يلغي مشاريع ويعاني من تراجع وصحي، بما لا تحسم أمر فهذه الفترة سلبية ومخيبة للآمال، قد تندم على خطوة تقوم بها أو يمكن اليوم وجود انتباه لبعض الأغراض والمفاتيح والموبايلات لذلك كن حذر مولود الحمل.

الثور: يعزز صداقة، يحقق أمنية، ويساعده صديق ويشارك بمناسبة، الآفاق تتسع، يحتفل بنجاح أو تطور، ويعزز شعبيته ويحصد أرباح، يفرح لوقوف أحد أصدقائه والأقارب إلى جانبه لأن اليوم يخف الضغط ويطمأن باله، لديه الكثير من الدعوات والعزائم ولقاءات مولود الثور.

الجوزاء: اليوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو يعمل، ومن يعمل اليوم ينجح بمصلحته حتى أنه يحافظ على انجازه، هدء من روعك ولا تنفعل، يوجد مخالفات قانون وعدم استقرار، عليك أن تتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وتحرص على نجمك لأنك تشعر اليوم ببداية النهار أنه يوجد أحد يحاول أن يحبطك أو يزعجك مولود الجوزاء.

السرطان: ينشط بمجال دراسة لسفر واتصالات، يشعر بقوة العاطفة، تتجاوب الأحبة معه، يذهب لرحلة، يروّج لعمل، يحصل على معلومة غير متوقعة، ينجح بحظ حياته العاطفية والعائلية، بمعنى اليوم للبيع وللشراء وللربح مولود السرطان.

الأسد: يعيد تنظيم أموره المالية، الأفضل أنه مضى اليومين السابقين له، يوجد مصالحة، ويخفف النفقات المتصاعدة، يسارع بتهدئة أجواءه المناسبة لآراء الآخرين، يتلقى مساعدة أو تعاطف أو يحظى بالليونة والتفكير الموضوعي، تغيير بالتفكير والمال والفواتير والاستحقاقات وممكن للبعض مرافقة مريض مولود الأسد.

العذراء: اليوم مناسب لتعزز شراكتك سواء بمجال عملك أو عاطفتك واليوم مناسب للفترة التي فيها شراكة أو توقيع عقد لكن هي فترة سلبية وضاغطة ولا ينفعك سواء أن تكون صبور وعندك مرونة لأنك معرض لمضايقات أو خلافات أو تأجيل مولود العذراء.

الميزان: اليوم تنجز عمل متراكم، ويجب أن تنتبه لغذائك ولراحتك، وتكون منظم وأفضل شيء أن تحسن بإدارة أعمالك، وعليك أن تحاذر من جدالات من الناس المقربين ولا تهمل صحتك ولا تؤجل ولا تناقض لأنك تضطر لأن تعمل لساعات اضافية أو تعمل عن أحد مناوبة مولود الميزان.

العقرب: اليوم تشتد رغبته بالتقرب، اليوم محظوظ، الحظ لا يتخلى عنك اليوم تفرح للأسارير، ويعيش لحظات سعيدة، بمعنى أساريره تفرح، ينجز فترة فيها فترات ايجابية وينجز بعض المواضيع أو يطرح أفكار ويمكن أن يوجد سهرات جميلة ولقاءات و يصلح أخطاء ويسمع أخبار جميلة تخص أولاد

مولود العقرب.

القوس: اليوم يدّخل تعديل على مطلب بمعنى على المسكن أو تعاون من أفراد عائلته أو يقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر مشكلة شخصية، لا تتهرب من المسؤوليات اتجاه عائلتك، الأجواء التي فيها عدائية تكون متوترة، عليك أن تراعي وضعك الصحي، بمعنى اليوم أعطال وتصليحات واهتمامات عائلية لك مولود القوس.

الجدي: اليوم ينشط بسفرة أو اتصال ويجتاز امتحان، يعزز علاقته مع جيرانه وأخواته، يدّعم حظوظه، جريء بالتعبير عن رأيه، يتمتع بسرعة بديهة، اليوم يلفت النظر، الأجواء لطيفة تحمل له لقاء عاطفي أو مصالح أو ورشة عظل ليؤهل قدراته من جديد مولود الجدي.

الدلو: فرصة ومكسب مالي من عمل اضافي وتكثر النفقات، امتنع عن المشتريات الغير ضرورية لأن اليوم توظف أموالك وأن تكون عاقل بصرف الأموال أو تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر ببعض الاستثمارات والتوصيفات التي تخص ايجاد وقت لتقدر اليوم أن تكسب أو تجد أمنية تحقق من خلالها الربح أو يمكن وجود بعض النفقات أو مكسب أو خير أو أشياء ضائعة تعثر عليها مولود الدلو.

الحوت: ثقته كبيرة بنفسه عندما وصل القمر لبرجه، خطوات جديدة يدّعم مكانته وتنفرج أموره و يتقدم، الجو يستعيد سيطرته ويحقق نجاح باهر لأن اليوم يوجد حكمة وواقعية ودعم وحيث يوجد تغيير شكل وتغيير اهتمامات بشكلك الخارجي، ويوجد حسم لبعض القضايا، قوة وطاقة ونشاط لك مولود الحوت.