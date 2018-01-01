ركلات الترجيح تقود كرواتيا لربع النهائي على حساب الدنمارك

جهينة نيوز:

بعد مباراة ماراثونية استمرت إلى 120 دقيقة ، اقتنص منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا حالياً بعد فوز صعب على حساب الدنمارك بنتيجة 3-2 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب "نيزني نوفجورود" في دور الستة عشر.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف مدافعه ماتياس يورجنسن في الدقيقة 2 ورد كرواتيا بهدف لماريو مانزوكينش في الدقيقة 4 ، وتألق الحارس كاسبر شمايكل وتصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 114 من لوكا مودريتش.

وفي ضربات الترجيح.. سجل لكرواتيا أندريج كارماريتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وأضاع ميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش.. وسجل للدنمارك سيمون كاير ومايكل كرون ديلي وأضاع كريستيان إريكسين ولاسه شوني ونيكولاي يورجينسين.

وصعد المنتخب الكرواتي ليضرب موعداً مع روسيا في دور الثمانية بالمونديال بعد مباراة حافلة بالندية والأداء البدني والجوانب التكتيكية المميزة من المنتخبين ولكن الكروات أبطلوا مفعول الديناميت الدنماركي.

قدمت المباراة بداية مثيرة بعد أن تقدم المنتخب الدنماركي في الدقيقة 2 عن طريق ماتياس يورجنسن من تسديدة بمنطقة الزاء اصطدمت في الأقدام وسكنت الشباك الكرواتية ليشعل المباراة مبكراً إلا أن الرد الكرواتي لم يتأخر فالمهاجم ماريو مانزوكيتش استغل هفوة دفاعية دنماركية وأفلت من الرقابة وسدد في منطقة الجزاء في مرمى كاسبر شمايكل.

وجه بيريستش تسديدة في الحائط البشري ، ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لمانزوكيتش بعد إلتحام مع مدافع الدنمارك وضاعت محاولة دنماركية على مرمى كرواتيا من انطلاقة يوسف بولسون وأطلق راكيتيتش تسديدة صاروخية أبعدها شمايكل ثم أضاع بيريستش الكرة فوق العارضة.

ضاعت ضربة رأس من لوفرين ، ووجه إيريكسين تصويبة اصطدمت بالعارضة في محاولة دنماركة خطيرة مع شكوى مانزوكيتش من الإصابة لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وأشرك المنتخب الدنماركي اللاعب لاسه شوني على حساب أندرياس كريستنسن في بداية الشوط الثاني ، وتراجع أداء منتخب كرواتيا مع تقدم دنماركي واضح ومحاولة من يوسف بولسون أبعدها الدفاع ببراعة ثم كرة خطيرة من الجبهة اليسرى.

وأشرك المنتخب الدنماركي المهاجم نيكولاي يورجينسين على حساب أندريا كورنلويس في الدقيقة 66 ، ودفع المنتخب الكرواتي باللاعب ماتيو كوفاسيتش على حساب مارسيلو بروزفيتش لتنشيط الجانب الهجومي ، وأضاع الدنمارك فرصة من يورجينسين بتسديدة في يد الحارس سوباسيتش واستمر الاستحواذ الدنماركي بشكل لافت في المباراة.

وانطلق فرساليكو من الجبهة اليمنى ووجه تمريرة عرضية أبعدها الدفاع ثم تسديدة بعيدة من مودريتش ، وأشرك منتخب كرواتيا اللاعب جوسيب بيفاريتش على حساب إيفان سترينيتش في الدقيقة 81 بسبب الإصابة.

أضاع ريبيتش محاولة قريبة مع عودة السيطرة لكرواتيا ، وتصدى شمايكل لتسديدة كرواتية آخرى وأبعد دفاع كرواتيا كرة عرضية دنماركية وأطلق راكيتيتش تسديدة قوية بجوار القائم لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل.

بدأ الوقت الإضافي بكرة عرضية دنماركية شتتها دفاع كرواتيا ، وضاعت محاولة قريبة للدنمارك وسط غفلة دفاعية ودفع المنتخب الكرواتي بالمهاجم كارماريتش على حساب إيفان بيريسيتش ودفع الدنمارك باللاعب المخضرم مايكل كرون ديلي بدلاً من توماس ديلاني.

ووجه منتخب كرواتيا تسديدة قوية بجوار القائم ، وحاول الدنمارك مجدداً بكرة من إريكسين بلا خطورة ومع بداية الشوط الإضافي الثاني دفع الدنمارك بالتغيير الرابع بنزول بيوني سيستو بدلاً من مارتن بريثويت.

دفع منتخب كرواتيا بآخر تغييراته بنزول ميلان باديلي بدلاً من ماريو مانزوكيتش ووجه سيستو تسديدة ماكرة بجوار القائم ثم محاولة دنماركية من يورجينسين.. وفي الدقيقة 114 مرر مودريتش كرة سحرية إلى ريبيتش الذي راوغ شمايكل وتعرض للعرقلة من المدافع ماتياس يورجينسين الذي نال إنذاراً وأضاع مودريتش ضربة الجزاء بتصدي رائع من كاسبر شمايكل.

شمايكل واصل التألق وتصدى لتصويبة آخرى من مودريتش مع تسديدة من كارماريتش وينتهي اللقاء بالتعادل ويلجأ المنتخبان لضربات الترجيح التي حسمت المباراة لصالح كرواتيا.

المصدر: كووورة