استقبال بالبيض و الوسادات لبعثة منتخب كوريا

جهينة نيوز

استقبلت الجماهير منتخب كوريا الجنوبية عقب وصولهم إلى بلادهم، بالبيض و الوسادات بعد الوداع المبكر لكأس العالم

وأظهر فيديو بعض المشجعين الغاضبين يقومون بإلقاء البيض وبعض الوسادات في اتجاه اللاعبين مما أثار استغرابهم

وجاء ذلك خلال التقاط بعض الصور التذكارية بعد وصول لاعبي منتخب كوريا الجنوبية إلى مطار إنتشون الدولي، الجمعة، حيث لم يصل أي من المقذوفات إلى اللاعبين، الذين تم استقبالهم بشكل رسمي

و وفقاً لصحيفة «الصن» البريطانية تحدث سون هيونغ مين نجم الفريق وتوتنهام الإنكليزي: «أعتذر للجماهير لأننا لم نرقَ إلى مستوى الوعود التي قطعناها على أنفسنا بالوصول إلى مراحل خروج المغلوب، لكني أعتقد أننا جميعاً رأينا بعض الأمل في الفوز على ألمانيا»