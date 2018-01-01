مسعود اوزيل ..لا للعنصرية

جهينة نيوز:

أعرب لاعب وسط المنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل عن رفضه للعنصرية و حزنه لخروج الألمان من الدور الأول لمونديال روسيا بعد خسارتهم أمام كوريا الجنوبية صفر-2

و كتب في حسابه على "تويتر" "أن نجبر على ترك كأس العالم بعد دور المجموعات يؤلمنا كثيرا. ببساطة، لم نكن جيدين".

وواصل بالإنكليزية "أحتاج الى بعض الوقت من أجل تجاوز ما حصل"، مضيفا الى تغريدته وسما "لا للعنصرية".

و انتقد كابتن المانيا السابق لوثار ماتيوس أوزيل بالقول إنه يلعب "من دون قلب، فرحة، شغف"و تابع "بمشاهدتي اوزيل على أرضية الملعب، يراودني غالبا هذا الشعور بأنه ليس مرتاحا لارتداء القميص الألماني. كأنه لا يرغب باللعب بتاتا".

و كان التقى اللاعبان أوزيل وزميله غوندوغان الرئيس التركي ردب الطيب أردوغان في لندن في أيار والتقطا معه صورة وسلماه قميصين موقعين، كتب الأول عليه "إلى رئيسي". و أكد غوندوغان ان الاجتماع مع أردوغان لم تكن له أي دوافع سياسية، في حين رفض أوزيل التعليق.