رسمياً .. إنييستا يعلن اعتزاله اللعب دولياً

جهينة نيوز:

أعلن أندريس إنييستا نجم المنتخب الإسباني اعتزاله اللعب دوليا بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب الروسي بركلات الترجيح 4-2 في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من مونديال 2018 و فشل "لاروخا" في الوصول للدور ربع النهائي

وقال إنييستا: "في الحقيقة هذه كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب الإسباني، أحيانا النهايات لا تكون كما نريد أو كما تتوقعها"

ولعب إنييستا مع إسبانيا، 131 مباراة، أحرز فيها 13 هدفا أهمها بالطبع الذي سجله في نهائي كأس العالم 2010 أمام هولندا، وبفضلة نجحت اسبانيا في تحقيق اللقب.