وفاة الموسيقار ميشيل المصري صانع موسيقى "ليالى الحلمية والحاج متولى"!

جهينة نيوز:

رحل الموسيقار ​ميشال المصري​ عن عالم الموسيقى، السبت 30 حزيران بعد معاناة مع المرض عن عمر الـ 85 عاماً.

وقد عرف الراحل بأعماله الفنية المميزة ومقطوعاته الموسيقية من أشهرها تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، اضافة الى ذلك شارك م مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة كعازف، ورافقها خلال تسجيل أغانياتها "أغدا ألقاك" و"من أجل عينيك" و"يا مسهرني" و"ليلة حب".

ولميشال المصري أكثر من 100 عمل فني، ما بين مقاطع الموسيقى التصويرية وتترات المسلسلات والأغاني والأفلام والأوبريتات الغنائية والمؤلفات الموسيقية.