ترامب: سنفرض عقوبات على شركات أوروبية تستمر بالتعامل مع إيران

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض من دون أدنى شك عقوبات اقتصادية على شركات أوروبية ستستمر في التعامل مع إيران خلافا لمطالب واشنطن.

وحمّل ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المسؤولية عن التلاعب بأسعار النفط، مشددا على أنه من الأفضل للمنظمة وقف هذه الممارسات لأن الولايات المتحدة تحمي العديد من الدول الأعضاء فيها.

ووجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قال، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل للولايات المتحدة رص الصفوف مع القارة العجوز في وجه الصين: "الاتحاد الأوروبي ربما ليس أقل سوءا من الصين، لكنه أصغر منها".

ووصف ترامب تصرفات الأوروبيين بأنها "فظيعة"، موضحا أن التعاون العابر للأطلسي يجري إلى جانب واحد، حيث لا تهتم أوروبا بشراء السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تطور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على حساب مصالح مزارعيها، بينما يحمي الأوروبيون مزارعيهم على حساب التعاون مع واشنطن.

كما ذكر ترامب أن الولايات المتحدة، علاوة على العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي، تصرف مبالغ ضخمة من الأموال ضمن إطار حلف الناتو لحماية دول القارة العجوز.