مدرب بلجيكا قلق من السرعة اليابانية بالمونديال

جهينة نيوز:

يخشى الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا من سرعة لاعبي اليابان خلال المواجهة المرتقبة بينهما غدًا الإثنين في ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، قال مارتينيز "لقد لعبنا ضد اليابانيين في تشرين الثاني الماضي وديًا، لكن منذ ذلك الحين قاموا بتغيير المدير الفني للفريق".

وأضاف "المنتخب الياباني يضم ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب السرعة أمثال هوندا وكاغاوا ويوشيدا".

وأوضح "سيكون علينا التركيز في لقاء الغد، وهم قادرون على جلب المشاكل لنا، لذا فإننا جاهزون لمواجهتهم".

وأشار مارتينيز "أتمنى البقاء في روسيا لأسبوعين قادمين حيث أنني أحلم بالاحتفال بعيد ميلادي هنا، والذي سيكون قبل أيام من النهائي".

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول "عليك أن تكون مستعدًا لكل شيء، لذا فإننا كجهاز فني حرصنا على تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح".

وهذه هي المواجهة السادسة بين المنتخبين على مر التاريخ، الذي يميل للساموراي الياباني بفوزين وتعادلين وفوز وحيد للبلجيك، وكانت آخر مباراة رسمية بينهما بدور المجموعات لمونديال 2002، وانتهت بالتعادل (2-2).