الإمارات ترفع الحظر عن استيراد الطيور الحية من هولندا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الأحد، رفع الحظر عن استيراد كافة أنواع الطيور من هولندا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها رفعت الحظر عن كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية، وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس، من فليفولاند الهولندية، بعد خلوها من الإصابة بإنفلونزا الطيور.

وكانت الإمارات فرضت في كانون ثاني الماضي، حظرا على كافة الطيور الحية ولحوم الدواجن غير المعاملة حراريا من هولندا، بعد ثبوت إصابات بإنفلونزا الطيور.

والشهر الماضي، حظرت الإمارات استيراد كافة أنواع الطيور الحية من روسيا بعد اكتشاف بؤرة بمرض انفلونزا الطيور في مقاطعة "كيرسكايا ابلاست".

وتعد هولندا شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما في 2017 نحو 18.2 مليار درهم (4.9 مليارات دولار).