دراسة جديدة تكشف خطر الإرهاق لدى الأطباء !

جهينة نيوز:

أكدت دراسة أجراها علماء من جامعة "سالزبوري" الأمريكية أن الإرهاق لدى الأطباء يشكل تهديداً حقيقياً على حياة المرضى.

وحيث بينت نتائج الدراسة التي شملت نحو 1000 طبيب عامل في المشافي أن المناوبات الطويلة من العمل، والتي تتجاوز 12 ساعة، تزيد من احتمال ارتكاب الأخطاء الطبية القاتلة بنسبة 27%.

كما لاحظ القائمون على الدراسة أن المهارات الطبية والدقة في التشخيص أو اتخاذ القرارات المناسبة لحالة المريض، تتراجع بشكل ملحوظ عند الأطباء بعد أكثر من 8 ساعات من العمل المتواصل، وخصوصا الأطباء الذين يعملون في أقسام الجراحة أو التخدير أو الإسعاف.

يذكر أن العديد من الدراسات كانت قد أكدت أن مهنة الطبيب وخصوصا العامل في أقسام الإسعاف والجراحة، تعتبر واحدة من أكثر المهن إرهاقا للجسد والفكر عند أصحابها، لذا ينصح الخبراء أصحاب هذه المهنة بأخذ إجازات للاستراحة عدة مرات في السنة.

المصدر: فيستي