آبل تطلق نسخة معدلة من نظام "macOS" !

الأحد, 1 تموز 2018 الساعة 16:31 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

آبل تطلق نسخة معدلة من نظام

جهينة نيوز:

أعلنت شركة آبل أن نسخة "بيتا" المعدلة عن نظام "macOS 10" المخصص للحواسب أصبحت متاحة لجميع المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن جميع مستخدمي حواسب "Mac" أصبح بإمكانهم تحميل نظام التشغيل الجديد المعدل الذي يحمل اسم "macOS 10.14" مقابل 99 دولارا.

ولتحميل هذا النظام يجب على المستخدم أولا التوجه إلى موقع "MacOS 10.14" الرسمي على الإنترنت، ومن ثم تسجيل دخوله عبر حساب "Apple ID"، واتباع الإرشادات اللازمة وبعدها تثبيت البرنامج على حاسبه الشخصي.

ويشير الخبراء في آبل إلى أن النسخة الجديدة من "macOS" تفادت العديد من الثغرات البرمجية الموجودة في أنظمة التشغيل السابقة، وزادت من حماية بيانات المستخدم.

المصدر: فيستي


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