مباراة كرة قدم ودية بين روسيات ترتدين أثواب زفاف

جهينة نيوز:

ارتدت روسيات أثواب زفاف طويلة وشاركن في مباراة ودية لكرة القدم بمدينة كازان التي تستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم، تعبيرا عن ولعهن بكرة القدم.

وقسمت النساء المرتديات للأثواب البيضاء والأحذية الرياضية أنفسهن إلى فريقين، يضم كل منهما خمس لاعبات.

وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة، ولعبت الروسيات وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى أمام حشد صغير.

وقالت لاعبة في الفريق الفائز في المباراة جولناز شاريبوفا، «كان مظهرنا لطيفاً، لكنه (الثوب) لم يكن مريحا في اللعب».

وقالت حارسة مرمى الفريق ماريانا رازنوجورسكايا «كرة القدم ليست حكرا على الرجال. المهم هو الصداقة والتعاون».

وحصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم، لكنها مصنوعة من الزهور.

وأقيمت المباراة الاستثنائية قبل أولى مباريات دور الـ 16 التي استضافتها كازان، وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتستضيف روسيا حاليا كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى وتقام المباريات في 11 مدينة.

المصدر رويترز