الحوثي يتحدث عن مستقبل اهداف الصواريخ اليمنية!

جهينة نيوز

قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن السيد محمد علي الحوثي انه "اذا استمر العدوان على اليمن فمن حقنا أن تستمر صواريخنا وأن تتنوع الأهداف لتضرب يدنا الطولى من يعتدي على اليمن."

و في مقابلة خاصة انفرد فيها موقع قناة العالم اعتبر السيد الحوثي ان خيارات الحرب مفتوحة بالنسبة لليمنين، على اعتبار ان خيارت العدوان كانت مفتوحة ضد الشعب اليمني.

واكد رئيس اللجنة الثورية العليا ان قوات العدوان تستهدف المدنيين باستمرار، مضيفا: "نحن لا زال لدينا من العقلانية أكثر مما لديهم، نحن لم نستهدف المدنيين، ولم نستهدف الأشياء الأخرى."

وهدد السيد الحوثي قوى العدوان قائلا: "إذا استمروا في عدوانهم فمن حقنا أن تستمر صواريخنا وأن تتنوع الأهداف لتضرب يدنا الطولى من يعتدي على اليمن، في الزمان والمكان المناسبين".

وتابع رئيس اللجنة الثورية العليا خلال المقابلة الخاصة: "سنستمر في قصفنا للمنشآت الحيوية التي نستطيع من خلالها أن نكون قوة ردع فيما بيننا وفيما بين هذا العدو المتغطرس" مشيرا إلى استمرار قصف العدوان لكل من والأسواق والأعراس والمستشفيات والمدارس، لمدة ثلاثة أعوام وأكثر.