لأول مرة.. بالونات الهيليوم الحارقة تقترب من القدس المحتلة

جهينة نيوز

اقتربت الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة من قلب إسرائيل، بعدما وصلت بالونة، أمس السبت، إلى مستوطنة قريبة من القدس المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ التعرف على هذه النوعية من البالونات.

وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري "0404"، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أن إحدى بالونات الهيليوم الحارقة، والحاملة لمتفجرات، سقطت في مستوطنة بيت شيمش، غرب مدينة القدس، والتي تبعد عن قطاع غزة بـ35 كيلو مترا فقط، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وكتب الموقع الإخباري أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم التي تحمل متفجرات، والأخيرة أكثر، تقترب بشدة، رويدا رويدا، من قلب الداخل الإسرائيلي، بعدما وصلت واحدة منها إلى مستوطنة قريبة من القدس، وتدعى بيت شيمش.

وكان الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، قد أكد أن حركة حماس بإمكانها إطالة مدى بالونات الهيليوم الحارقة إلى أقصى مدى لها، وهو 40 كيلو مترا، ليصل إلى مناطق جديدة في الداخل الإسرائيلي لم تصلها من قبل.