كيم جونغ اون يستجير بالصين لتسريع رفع العقوبات عن بلاده

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "يوميوري" أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ناشد خلال زيارته الأخيرة لبكين الرئيس الصيني شي جين بينغ، المساعدة في تسريع رفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل بلاده.

وقالت الصحيفة اليابانية اليوم الأحد، أن كيم جونغ أون أوضح للرئيس الصيني خلال لقائه به في بكين في يونيو ايار الماضي، أن هذا الأمر(تسريع رفع العقوبات) يجب أن يسهّله نجاحه في التوصل إلى تفاهم(حول نزع الأسلحة النووية) مع الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة يوم 12 يونيو حزيران الماضي.

وذكرت صحيفة "يوميوري" أن الزعيم الصيني أكد لكيم جونغ أون أنه "سوف يبذل كل جهد" لتحقيق هذا الطلب.

وأكدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية مراراً وتكراراً ، أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ أمر ممكن فقط بعد نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.

ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي يتوجس من الترويج الذي تقوم به إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية، وتسريبها مؤخرا أنباء تفيد بأنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن سلطات كوريا الشمالية تسعى لإخفاء عدد من الأسلحة، من بينها رؤوس نووية، بأي شكل من الأشكال.

المصدر: إنترفاكس