السماح للقطاع الخاص الايراني بتصدير النفط للمساعدة بالتغلب على العقوبات الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن بلاده ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام، من أجل المساعدة في التغلب على العقوبات الأمريكية.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني في كلمة ألقاها اليوم الأحد في اليوم الوطني للصناعة والمناجم، إن "أحد مشاكل الاقتصاد الإيراني هو اعتماده على العوائد النفطية وعدم فاعلية القطاع الخاص"، بحسب ما نقلت وكالة مهر.

وأضاف "لقد أجرينا محادثات مع الدول الصديقة وأوجدنا وسائل لبيع النفط، وسيتم عرض النفط الخام الإيراني في البورصة الداخلية، وسيتمكن القطاع الخاص من شراء النفط وتصديره إلى الخارج".

وتابع أن "إيران بإمكانها تجاوز المشاكل الراهنة إذا تم اعتماد استراتيجية جيدة لإدارة شؤون البلاد"، مؤكدا أن إيران تعارض بشدة انتهاك القوانين الدولية، وقال "إذا كان الأمريكان يعتقدون أن بإمكانهم إرغام إيران على إعادة التفاوض وتغيير كل شيء، فهم مخطئون".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات على إيران، والتي كان قد تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.

واعترض الأعضاء الباقون في "السداسية" الدولية على تلك الخطوة من جانب الولايات المتحدة. وأعلن شركاء واشنطن الأوروبيون انهم ينوون الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران.

سبوتنيك