النمسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز

تسلمت النمسا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر مقبلة.

وبحسب المستشارية النمساوية فإن رئاسة النمسا وهي الثالثة لها منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي سنة 1995 تواجه تحديات عدة تأتي في مقدمتها محاولة إيجاد حلول ناجعة لمشكلة الهجرة غير الشرعية واللجوء وحماية الحدود الخارجية لدول الاتحاد.

كما أن قضية خروج لندن الرسمي من عضوية الاتحاد الأوروبي المقرر في نيسان 2019 ومفاوضات عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي في ظل رفض فيينا رفع حجم التزاماتها المالية بعد خروج بريطانيا تشكل تحديا جديا للاتحاد.

وترأست بلغاريا الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الستة الماضية.