عملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي "داعش" في ديالى

جهينة نيوز

أعلنت قيادة عمليات محافظة ديالى العراقية اليوم إطلاق عملية عسكرية واسعة لمطاردة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي شمال شرق المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن “قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة بغطاء جوي بدأت منذ فجر اليوم عملية عسكرية واسعة لتعقب ومطاردة خلايا تنظيم (داعش) في حوض المخيسة والذي يضم مناطق وبساتين المخيسة وجلبي وأبو كرمة ومناطق أخرى شمال شرق ديالى”.

وتواصل القوات العراقية تنفيذ عملياتها العسكرية لملاحقة الإرهابيين وفلولهم بعد استعادة السيطرة على كامل الأراضى العراقية وإعلان تحريرها نهاية العام الماضي من تنظيم “داعش” الإرهابي.