فيديو يحصل على ملايين المشاهدات في أسبوع لمغنية راب سعودية تحتفل بقيادة المرأة للسيارة

جهينة نيوز

حصد فيديو مغنية الراب السعودية، ليسا، وهي تقود سيارتها بنفسها، ملايين المشاهدات، خلال أسبوع واحد.

كما حصل مقطع الفيديو على نحو مليون وربع المليون مشاهدة على موقع "إنستغرام"،بينما حصل على أكثر من 700 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ليحقق انتشارا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة داخل المملكة العربية السعودية

ويأتي الفيديو احتفالا بالقرار السعودي الأخير حول السماح لهن بقيادة السيارات، بعدما كانت محظورة، حتى الرابع والعشرين من الشهر الماضي فقط.

يذكر أنه لم يسمح للمرأة السعودية قبل تاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي أن تقود سيارتها بنفسها، ولكن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا، في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول 2017، بالسماح لها بقيادة السيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة السعودية، والحصول على رخصة قيادة بصورة قانونية.