اسقاط عدة طائرات مسيرة مجهولة الهوية بالقرب من قاعدة حميميم

الأحد, 1 تموز 2018 الساعة 12:20 | سياسة, محلي

اسقاط عدة طائرات مسيرة مجهولة الهوية بالقرب من قاعدة حميميم

جهينة نيوز

أفاد ممثل في قاعدة حميميم الروسية بسوريا بأنه تم الليلة الماضية إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من القاعدة.

وجاء في بيان صدر عن القاعدة اليوم الأحد: انه تم "بعد غروب شمس امس رصدت وسائل المراقبة الجوية التابعة لقاعدة حميميم الروسية مجموعة من الأهداف الجوية الصغيرة مجهولة الهوية على مسافة غير بعيدة شمال شرقي القاعدة".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط كل هذه الأهداف باستخدام المدافع الروسية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسبب بوقوع ضحايا أو أي أضرار مادية على الأرض. كما أكد أن القاعدة لا تزال تعمل وفقا لنظامها المعتاد.


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