كريستيانو رونالدو يرفض الحديث عن مستقبله

جهينة نيوز

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو الحديث عن مستقبله بعد خروج بلاده من ثمن نهائي كأس العالم أمام الأوروغواي امس السبت.

وكسر رونالدو الصمت فيما يتعلق بمستقبله الكروي إلا أنّه أجاب بشكل غامض قائلاً: "هذا

ليس الوقت المناسب للحديث عنه مستقبلي".

وتدور الكثير من الأحاديث عن بقاء رونالدو مع ريال مدريد أو حتى اعتزاله كرة القدم دولياً عقب وصوله لسن الـ33 عاماً.

وعبّر عن رونالدو فخره بالمجموعة التي يلعب معها في المنتخب البرتغالي معتبراً أنّ الفريق لم يكن يستحق الهزيمة والإقصاء من كأس العالم.

وفازت الأوروغواي على البرتغال 2-1 في ثمن نهائي كأس العالم ليودّع قائد البرتغال وبلاده البطولة التي سجّل فيها أربعة أهداف.

وقال رونالدو إنّ من يسجل أهدافاً أكثر هو الذي يفوز متقدماً بتهنئة منتخب الأوروغواي.

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