تعرف على شروط السعودية لحج القطريين!

جهينة نيوز

سمحت وزارة الحج والعمرة في السعودية بقدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك عبر تخصيص رابط لاستقبال طلبات الحجاج القطريين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزارة قولها، بامكان القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحا خلال شهر ذي القعدة لهذا العام.

وعبر ذلك الرابط الإلكتروني يقوم الحجاح القطريون بالتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين .

وسيكون قدوم ومغادرة الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق أي من شركات الطيران ماعدا الخطوط الجوية القطرية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت إنهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم الحج.