استعداد عشرات المهجرين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم

جهينة نيوز

يستعد عشرات المهجرين السوريين في لبنان للعودة إلى سورية اليوم الأحد في إطار عملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، ويجري تنظيمها بتنسيق بين الأمن العام اللبناني والسلطات السورية.

وتم استقدام حافلتين لنقل 63 مهجرا سورياً إلى منطقة معضمية الشام في ريف دمشق، عبر نقطة المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، فيما سيغادر 30 آخرون بسياراتهم الخاصة.

وكانت ​المديرية العامة للأمن العام تولت، يوم الخميس الماضي، مهمة التنسيق مع السلطات السورية لنقل 473 مهجرا سورياً من مخيمات بلدة عرسال الحدودية إلى بلدات القلمون الغربي في سوريا.

وأعلنت السلطات اللبنانية أن، عودة السوريين تتم بشكل طوعي، وبالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.