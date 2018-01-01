صواريخ أمريكية الصنع بيد الجيش السوري في ريف درعا!

جهينة نيوز

عثر الجيش خلال عمليات التمشيط في الريف الشمالي لدرعا على صواريخ وصلت الى الارهابيين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت مصادر ميدانية نقلا عن قناة العالم أن "الجيش السوري يواصل عملياته في ريف درعا الشمالي الشرقي لطرد الإرهابيين منه، مشيراً إلى أن الجيش عثر على صواريخ وصلت إلى درعا من الولايات المتحدة الأمريكية".

أضاف المصدر: “الصواريخ الأمريكية عثر عليها خلال تفتيش مخابئ المجموعات المسلحة”، مشيراً إلى أن المجموعات المسلحة في عدد من بلدات ريف درعا الشرقي والجنوبي الشرقي وافقت على تسليم أسلحتها للجيش السوري.

وتشهد بلدات درعا مظاهرات مؤيدة للجيش السوري في مناطق المسلحين، في حين تتحدث مصادر صحفية شبة رسمية من دخول الجيش إلى الكثير من البلدات من قتال وسط ترحيب من الأهالي بعد طرد المسلحين منها من قبلهم.