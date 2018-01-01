اعادة فتح قناة الاتصال البحرية بين الكوريتين

جهينة نيوز

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أعادتا فتح قناة الاتصال البحرية اليوم الأحد لتجري السفن من البلدين اتصالات باللاسلكي.

وذكرت الوزارة أن زورق دورية من كوريا الشمالية استجاب على الفور عندما تلقى اتصالا من البحرية الكورية الجنوبية عبر قناة لاسلكي دولية في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد في البحر الغربي، وبذلك جرى إعادة قناة الاتصال البحرية لأول مرة منذ عشر سنوات.

وقال مسؤول من الوزارة إن الخطوة تظهر أن الكوريتين "تتخذان خطوات عملية" للالتزام بالاتفاقات التي أبرمت في 27 أبريل نيسان عندما قرر زعيما البلدين نزع فتيل التوترات العسكرية بالتدريج.

سبوتنيك