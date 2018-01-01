الكشف عن الحديث الذي دار بين ترامب وملك الأردن بشأن سوريا؟

جهينة نيوز

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الجلسة التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع ملك الاردن عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "عربی 21" عن المصادر أن ترامب أعاد طرح ملف سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتناولا الملف السوري بشكل معمق.

وعبّر ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول ما يسمى بـ"مناطق عازلة" جنوب غرب سوريا الأمر الذي سيتيح الفرصة لانسحاب أمريكي بأقرب فرصة.

ووفقا للمصادر فإن خطة ترامب ستسمح للروس بمساعدة الجيش السوري على استعادة أراض على طول الحدود الجنوبية مع الأردن.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب بالمقابل يتوقع من الروس تأسيس منطقة عازلة في الجنوب الغربي لسوريا.

وألقت المصادر الضوء على أنه وإن وافق الرئيس الروسي على مقترح ترامب إلا أن هناك قلق كبير حيال قدرة روسيا على تنفيذ ما يقترحه الرئيس الأمريكي.