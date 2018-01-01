مشكلة تواجه مستخدمي تيليغرام في جميع أنحاء العالم

جهينة نيوز

واجه مستخدمو تيليغرام في جميع أنحاء العالم مشاكل في عمل ميسينجر، وفقا للبيانات على موقع "دوفنديتيكتور" ، الذي يتعقب حالات الأعطال وقطع الاتصال في موارد الإنترنت المعروفة.

وتم تسجيل الانقطاعات في عمل ميسينجر تلغرام، اليوم الأحد في عدد من الدول الأوروبية، خاصة في روسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا، كما تم توثيق مشاكل في الـ ميسينجر في عدة ولايات أمريكية.

ووفقا لـ "دوفنديتيكتور" ، واجه حوالي 44 بالمئة من المستخدمين مشكلات في الاتصال بالخادم، ولم يتمكن 44 بالمئة من تلقي الرسائل أو إرسالها، ولم يستطع 11 بالمئة منهم تسجيل الدخول.

يذكر أن المياه كانت قد عادت إلى مجاريها بين شركة "تلغرام" وشركة "آبل" العالمية، بعد اتهامات متبادلة بينهما بحذف الشركة الأمريكية لتحديثات التطبيق من على هواتفها الذكية.

وشكر بافل دوروف، أحد مؤسسي هذا التطبيق لتبادل الرسائل المشفرة، عبر "تويتر" مدير "آبل" تيم كوك على السماح للشركة بتوزيع النسخة الأخيرة من برنامجها على ملايين المستخدمين رغم المتاعب الأخيرة.