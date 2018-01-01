ليفربول يبحث عن محمد صلاح آخر!

جهينة نيوز

ابدى الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول الإنكليزي رغبة النادي في إيجاد نجم آخر من نفس طراز اللاعب المصري محمد صلاح، بحسب صحيفة Liverpool Echo البريطانية.

وقال بيتر موور، خلال حديثه في مهرجان الأعمال الدولي أن النادي في حاجة إلى انتاج الكفاءات المطلوبة لمنافسة أعظم الأندية في الكوكب.

وتحدث موور، عن أمله في التعاقد من لاعب آخر لديه القدرة على وضع نفسه ضمن صفوة لاعبي كرة القدم العالمية مثل محمد صلاح خلال 12 شهرا الماضية.

وأضاف: تركيزنا الأساسي، هو أن نقدم كل ما لدينا من أموال ليورغن كلوب وفريقنا الاستطلاعي ومديرنا الرياضي ونقول لهم أن يذهبوا لشراء أفضل اللاعبين، اذهبوا للعثور على محمد صلاح القادم.

وبحسب الصحيفة، يعتبر مثل تلك التحركات مثيرة للإعجاب من رئيس النادي، لكن احتمال اكتشاف صلاح آخر ضئيل جدا، ويكاد يكون معدوم. فالهدايا المصرية فريدة تقريبًا، سواء داخل أو خارج الملعب.

تضيف الصحيفة أن الموسم الأول لصلاح كلاعب في فريق ليفربول سيظل محفورا في الذاكرة لفترة طويلة. فضلا عن نجاحه في تسجيل 44 هدفا، في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في هذا العام.

وكان نادي "ليفربول"، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أعلن أنه يسعى لضم لاعبين جدد للفريق، من أجل تحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم.

وكشف بيتر مور، الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي، أن "الريدز" على استعداد لدفع أي أموال تمكنهم من عقد صفقات جديدة.