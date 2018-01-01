5 مليارات ليرة تداولات البورصة خلال النصف الأول.. وقطاع البنوك أولاً بـ 25 مليار ليرة

جهينة نيوز

قال المدير التنفیذي لسوق دمشق للأوراق المالیة الدكتور عبد الرزاق قاسم إن أداء السوق عن النصف الأول من العام الحالي كان إيجابياً لجهة قيم التداول والأحجام

حيث بلغ حجم التداول في 9 ملیون سهم، بقیمة مقدارها 5.7 ملیاررات لیرة موزعة على 815 صفقة مقارنة مع حجم التداول خلال النصف الأول من العام الماضي والبالغ 8 ملايين سهم بقیمة مقدارها 4.3 ملیارات لیرة موزعة على 417 صفقة.‏

وأضاف قاسم «للثورة» أن متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال النصف الأول من العام 2018 بلغ ما يقارب 7.74 آلاف سهم في الجلسة ومتوسط قیمة تداول 5 ملايين لیرة في الجلسة الواحدة خلال نفس الفترة من عام 2017 وبمتوسط قیمة تداول 62 ملیون لیرة تقريباً في الجلسة الواحدة، مقارنة مع متوسط حجم تداول 112 ألف سهم من عام 2017 ، مشيراً إلى أن عدد جلسات التداول وصل إلى 120 جلسة مقارنة مع 105 جلسات تداول تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.‏

بالمقابل بين أن مؤشر السوق أغلق في نهاية النصف الأول من العام الحالي على 5673 نقطة منخفضاً بمقدار 90 نقطة أي ما نسبته -16.5 %عن بداية العام.‏

وبالنسبة للقطاعات فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقیمة تداول مقدارها 25 ملیار لیرة أي ما نسبته %5.97 من القیمة الإجمالیة للتداول خلال النصف الأول من عام 2018.‏

أما الأسهم الأكثر تداولاً من حیث قیم تداولها، فقد تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي التداولات بقیمة 2.3 ملیار لیرة تلاه سهم بنك بیمو السعودي الفرنسي بقیمة 1.1 ملیار لیرة ثم سهم بنك قطر الوطني - سورية بقیمة 853 ملیون لیرة ثم سهم بنك الشام بقیمة 734 ملیون لیرة، يلیه سهم بنك البركة - سورية بقیمة 540 ملیون لیرة، بینما نجد الأسهم الأقل تداولاً كان سهم الشركة الوطنیة للتأمین بقیمة 772 ألف لیرة يلیه سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بقیمة 865 ألف لیرة.‏