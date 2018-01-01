أبراج يوم الأحد 2018/7/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/1: دبلوماسي، محدث لبق، لا يحب القرارات المدروسة بلحظة واحدة لأنه محب وحريص اتجاه أفراد عائلته، رقيق وحساس، شخصية متعددة الوجوه، يسعى للكمال، يبالغ بالمثالية، قنوع وعقلاني بالدرجة الاولى، حركة مال ورغبة، أحداث مكملة لمشروع سفر أو تنقل، احتمال ارتباط وسفر للذي وضعه يسمح، تحسين مهارات، نقطة تحول فيها قفزة نوعية، إنهاء من أمر قانوني للبعض، تغيير نحو الأفضل، الفترة القادمة تبشر بالخير، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم أيضاً حضورك مرغوب في دعوات عديدة والبعض منها قد يكون غير منتظر وتزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة وتعطي للبعض منها أهمية تفوق توقع الأصدقاء، يكفي أن تطمئن الأصدقاء على حرصك ومحبتك بأن تقوم بالاتصال من وقت لآخر حتى تسمع نصائح وتحصل على أمنية من خلال حضورك اليوم، بمعنى نشاط اجتماعي لك مولود الحمل.

الثور: اليوم ينصب اهتمامك وتركيزك على تدعيم وتعزيز مكانتك الشخصية وخاصةً بالعمل أو المعنيين عنك، يجب أن حذر من بعض الأشخاص الحاقدين الذين يحاولون النيل من مكانتك العملية، جرّب أن تتقبل النصيحة حتى تتخطى أزمة بعملك أو على صعيد محيطك حتى تفتح أبوابك وتسهل انجازات تطمح لها، بمعنى اليوم يوجد قسوة بالكلام والتعامل عليك أن تكون حذر مولود الثور.

الجوزاء: اليوم يجب أن تدافع عن أفكارك وتحاول جاهداً بأن تثبت وجهة نظرك في أمور تتعلق إما بالحياة الاجتماعية أو بالعمل، من جهة ثانية تزداد رغبتك في أن تقوم بأسفار واتصالات بعيدة وأن تكون مرتاح حتى تقوم باتفاق واطلاق مجالات في العمل والحركة وأي مقابلة اليوم تكون ناجحة بمعنى يجب أن تعرف كيف تسجب وقفة جديدة اليوم مع الآخرين، أخبار جميلة، نشاط وحركة، اتصالات وأوراق ومعاملات وربح وتجارة لك مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم الثاني تأخذ قرارات ناصجة وحكيمة، تنظر بطريقة مختلفة للأمور، ممكن أن تحصل على بعض المدخول وتساعد أحد معارفك أو يمكن إحداث تغييرات جذرية أيضاً يمكن أن تضطر لسداد ديون أو استحقاقات مالية أو فواتير وتقوم بإدخال تحسين على أمورك المالية أيضاً يجب أن تنتبه على صحتك مولود السرطان.

الأسد: اليوم تجد نفسك أمام بعض المعاكسات وتدفعك لأن تكون هجومي وعصبي إذاً راجع نفسك و ارمي كل الأشغال وراء ظهرك وجرّب أن تقيم حوار عميق مع الشركاء بهدف ان تزيل خلافات معينة حتى لا تبقى نار تحت رماد تهدد حياتك بالظهور من جديد، جرّب أن تأخذ وتعطي مع الطرف الآخر مولود الأسد.

العذراء: اليوم يحمل ازدحام بجدول أعمالك، يوم واعد على صعيد مهني مضطر أن تقوم به، يصعب تأجيله بسبب انعكاس سلبي وتشعر بأنك خاضع لتوقيت صارم وهذا الشيء يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، وكثر العمل يسرق منك لحظات مفيدة، لذلك اليوم يجب أن يكون نظامك الغذائي جيد وتكون منتبه وتنظم نهارك لا تصطدم بأحد مولود العذراء.

الميزان: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي اليوم بأن تفكر وترغب بأشياء حتى تجد الأبواب مفتوحة إما على صعيد اجتماعي أو مالي أو تتذوق طعم السعادة، وتلمس اهتمام بالمقابل لقاءات يمكن أن تكون سلبية أو ايجابية لكن أهم شيء أنه يوجد شيء معنوي ومادي مميز مقرب للأحبة مولود الميزان.

العقرب: اليوم منهمك ومتعب بمشاغل عقارية عائلية شخصية، الأهم أن تميز الفرص الجيدة والناجحة وتتوصل لمكسب اهتمام محيطك إذا صادفتك عواقب مشكلة عائلية لا تأخذ قرار يدخلك بدوامة لذلك سرعان ما تحسم الوضع بشرط أن يكون الحل بدون تطرف، كن قريب من أهلك اليوم مولود العقرب.

القوس: نهارك جيد لتوظف طاقاتك مثلما تريد بشكل ايجابي يعود عليك بجهد أكثر وتلتزم بأكثر بمواعيد أو لقاءات أو مقابلات أو خطواتك اليوم باتجاه الحركة بمعنى بإمكانك أن تتطلع للبعيد حتى تصل لأهدافك بالتنقل والأخبار الجميلة، صدق أحاسيسك وقلبك اليوم جيد نهارك للتنقل مولود القوس.

الجدي: تركيزك أكثر شيء على الأمور المالية، تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات يمكن تجد عدد من الفواتير المستحقة تنهال عليك وتحصل على مكسب أو استرداد دين لكن المصاريف تقف بالمرصاد كن، منتبه لا تفسح المجال للمغرضين بهذا، تصرف بسرية بدون رؤية حال ويمكن أن تقلب المقاييس رأساً على عقب وخاصةً اليوم يوجد فرص مالية عند الجدي.

الدلو: اليوم تزداد رغبتك بمتابعة الأعمال العالقة عندك وتشعر بحيوي اجتماعي تدعك أن تتآلف مع الأصدقاء وقدرة عالية حتى تخرج من حيرة وتكون نقطة انطلاقة لبداية جديدة سوف تشهد فيها فترة جميلة لذلك كن بكامل المسؤولية وبإمكانك أن تقول الوقائع مثلما هي لذلك اليوم سيطر على الوضع وجرّب أن تدفع بمصالحك مولود الدلو.

الحوت: مدعو إلى استنفار حسك الفطري لتقاوم أشباح القلق، لا تأخذ قرار متسرع احتمال أن تندم لأن تخمينك آني ووقتي ربما تحتاج اليوم إلى سند قوي ويمكن أن تصاب بحيرة من جراء عدم القدرة على أن تلتزم بالاولويات، لا عليك غير أن تستسلم للاحباط وغداً يكون أفضل لكن اليوم خذ نفس طويل مولود الحوت.