الأرغواي تطيح بالبرتغال و تتأهل إلى الربع نهائي لملاقاة فرنسا

جهينة نيوز

ضرب منخب أوروجواي موعدا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2018 لكرة القدم، إثر فوزه على المنتخب البرتغالي 2-1 بمدينة سوتشي مساء السبت، في ثاني مباريات الدور ثمن النهائي.

وسجّل نجم باريس سان جيرمان إديسون كافاني هدفي أوروجواي في الدقيقتين 7 و62، فيما أحرز بيبي هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة 55.

وكان المنتخب الفرنسي قد تغلّب على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 4-3 في أولى مباريات الدور ثمن النهائي السبت أيضا.

و أجرى مدرب المنتخب الأوروجوياني أوسكار تاباريز تعديلا وحيدا على تشكيلته التي هزمت روسيا في المباراة الماضية، فعاد خوسيه ماريا خيمينيز إلى عمق الدفاع ليلعب إلى جانب دييجو جودين.

أما مدرب البرتغال فرناندو سانتوس، فأجرى 3 تغييرات على تشكيلته التي تعادلت مع إيران، فعاد بيرناردو سيلفا على حساب ريكاردو كواريزما، وجونكالفو جيديس على حساب أندري سيلفا، فيما لعب ريكاردو بيريرا كظهر أيمن بدلا من سيدريك سواريس.

وبدأ المنتخب البرتغالي المباراة مهاجما، وسدد نجمه كرستيانو رونالدو كرة من حدود منطقة الجزاء سيطر عليها الحارس الأوروجوياني فرناندو موسليرا بسهولة، قبل أن ترد أوروجواي بهدف السبق في الدقيقة السابعة، عندما رفع لويس سواريز كرة موزونة على رأس كافاني الذي وضعها في الزاوية القريبة.

وارتقعت رأسية من المدافع البرتغالي جوزيه فونتي فوق المرمى الأوروجوياني بالدقيقة 11، وأحكم الأوروجويانيون دفاعهم بقيادة جودين في الدقائق التالية، واحتسب الحكم ركلة حرة لأوروجواي نفّذها سواريز وتدخّل الحارس روي باتريسيو لإنقاذها في الدقيقة 22، وسيطر البرتغاليون على مجربات اللعب في النصف الثاني من الشوط الاول، دون أن يتمكّن من تشكيل خطر حقيقي على مرمى خصمه بسبب الاعتماد المبالغ فيه على الكرات العرضية التي لم تجد نفعا.

وانطلق البرتغاليون بحثا عن هدف التعادل في الشوط الثاني، وسدّد الظهير الأيسر رفاييل جيريرو فوق العرضة بالدقيقة 52، قبل أن يتمكّن المدافع بيبي من معادلة النتيجة في الدقيقة 55 عبر رأسية قوية اثر ركلة ركنية، لكن الرد جاء سريعا في الدقيقة 62 بعدما مرّر رودريجو بينتاكور الكرة إلى كافاني اثر هجمة مرتدّة، فسددها الأخير بعيدا عن متناول الحارس باتريسيو.

وخرج بينتاكور من الملعب ودخل مكانه كريستيان رودريجيز، فيما شارك ريكاردو كواريزما في تشكيلة البرتغال مكان أندري سيلفا، وأفلتت كرة من موسليرا ليلتقطها برناردو سيلفا ويسدّدها فوق المرمى في الدقيقة 70، ودخل أندري سيلفا لتدعيم هجوم البرتغال بدلا من جونكالفو جيديس، وأرغمت الإصابة كافاني على الخروج من الملعب، فشارك كريستيان ستواني بدلا منه.

ومرّت الدقائق الأخيرة سريعة رغم عدم وجود تهديد حقيقي على مرمى أوروجواي، باستثناء تسديدة سهلة من بيريرا بين يدي الحارس موسليرا، وحاول رونالدو التسديدة من بعيد لكن كرته ضلّت المرمى كثيرا في الدقيقة الأخيرة.