"فيفا" يغرم الاتحاد الروسي بسبب لافتة مسيئة في مباراة الأوروغواي

جهينة نيوز

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، غرامة على الاتحاد الروسي لكرة القدم بسبب لافتة مسيئة خلال مباراة الفريق الروسي أمام منتخب أوروغواي.

ووفقًا لبيان صادر من "فيفا" جاء فيه، "قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي فرض غرامة مالية على روسيا قدرها 10 آلاف فرنك سويسري (بما يعادل 10 آلاف و100 دولار) لرفع جمهوره لافتة عنصرية خلال مباراة أوروغواي".

وتلقى منتخب روسيا لهزيمة من أوروغواي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة.

وأنهت روسيا مرحلة المجموعات باحتلالها الوصافة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف أوروغواي المتصدر، وجاءت السعودية ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا مصر بلا رصيد.

وستخوض روسيا التي تأهلت لثمن النهائي للمرة الأولى الأولى في التاريخ غدًا مواجهة قوية أمام إسبانيا.