السيدة أسماء تستقبل المتفوقين في الشهادة الثانوية

جهينة نيوز

استقبلت السيدة أسماء الاسد، اليوم، المتفوقين في شهادة التعليم الثانوية على مستوى سورية.

ونشرت الصفحة الرسمة لرئاسة الجمهورية عبر فيسبوك:

"مبروك لجميع الطلاب الأوائل والمتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام، الذين استطاعوا بنجاحهم وتفوقهم أن يكونوا مثالا وقدوة تحتذى لكل السوريين الذين ينفضون اليوم غبار الحرب عن بلدهم، ويسيرون بقوة نحو المستقبل بالتوازي مع سحق الإرهاب في كل شبر من أرض #سورية الغالية".

وأضافت الرئاسة "كما كل عام.. السيدة #أسماء_الأسد تستقبل اليوم الطلاب الأوائل في شهادة التعليم الثانوي على مستوى #سورية للعام 2018".