ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب بعد خسارة الأرجنتين

جهينة نيوز

أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، اليوم السبت، اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاء قرار ماسكيرانو بعد هزيمة الأرجنتين من فرنسا بثلاثة أهداف لأربعة في ثمن نهائي العرس العالمي.

وفي تصريح تليفزيوني، قال ماسكيرانو "لقد حان الوقت لأقول وداعًا، واتخذت قرار اعتزال اللعب الدولي".

وأضاف "انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا، الآن سأتحول لتشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبين إنجازات في المستقبل".

وشارك ماسكيرانو (34 عامًا) مع منتخب بلاده في 143 مباراة، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف، وساهم في صناعة هدف وحيد.

وخاض ماسكيرانو مع منتخب بلاده 19 مباراة بمختلف نسخ كأس العالم، لكنه فشل في التتويج بلقب أي منها