ليكسب 250 ألف يورو.. أخفى وفاة والدته 13 عاماً..!؟

السبت, 30 حزيران 2018 الساعة 18:08 | مجتمع, حوادث

ليكسب 250 ألف يورو.. أخفى وفاة والدته 13 عاماً..!؟

جهينة نيوز

يلاحق القضاء نمسوياً مقيماً في أستراليا أخفى وفاة والدته ليجني خلال 13 عاماً حوالى 250 ألف يورو من معاشها التقاعدي، بحسب ما كشفت الجمعة النيابة العامة في إنسبروك غرب النمسا.

ولم يفصح الرجل البالغ من العمر 57 عاماً والذي يعيش في أستراليا عن وفاة والدته في العام 2005. وهو بقي يستفيد من عدة خدمات توفرها صناديق في ألمانيا وسويسرا والنمسا.

ورفض المشتبه به أن يدلي بأي تصريح بعد توقيفه في أستراليا. وقد تفرض عليه عقوبة السجن خمس سنوات، عملاً بالقانون النمسوي، وفق ما أفادت النيابة العامة مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "تيرولر تاغستسايتونغ".


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