حكومة السويد تتراجع عن مقاطعة مونديال روسيا

جهينة نيوز:

يخطط عدد من وزراء الحكومة السويدية لحضور مباراة منتخبهم أمام نظيره السويسري ضمن الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ21 من منافسات كأس العالم التي تستضيفها حاليا روسيا.

وبحسب صحيفة Aftonbladet السويدية فإن وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم صرحت أمس بأن مقاطعة مونديال روسيا كانت فقط لحفل الافتتاح، وذلك، بالرغم من عدم حضور الحكومة في أي من مباريات السويد في دور المجموعات حتى الآن.

وقالت والستروم :"لقد كنا ملتزمين تماما بمقاطعتنا لافتتاح مونديال روسيا تضامنا مع بريطانيا في قضية سكريبال، فعلنا ذلك مع العديد من الدول، ولكن الآن نعتقد أنه من المهم تشجيع منتخبنا، لقد اتخذنا قرارنا هذا بعد مشاورات، على سبيل المثال، مع ممثلي الدنمارك".

المصدر RT