ترامب: طلبت من الملك سلمان زيادة إنتاج النفط ووافق

السبت, 30 حزيران 2018 الساعة 15:56 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ترامب: طلبت من الملك سلمان زيادة إنتاج النفط ووافق

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه طلب من الملك السعودي زيادة إنتاج النفط، بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا، مضيفا أن الملك سلمان وافق على طلبه.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال ترامب: "تحدثت للتو مع العاهل السعودي الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط، ربما إلى 2 مليون برميل، لتعويض الفرق... الأسعار ترتفع! وهو وافق!".

وارتفعت أسعار النفط بشكل قياسي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13% لتتجاوز 74 دولارا للبرميل، في ظل تراجع الإنتاج من فنزويلا وكندا ومخاوف من تأثر شراء النفط من إيران بالعقوبات الأمريكية.


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