الفرنسي رونار يرفض تدريب منتخب الفراعنة

السبت, 30 حزيران 2018 الساعة 15:05 | رياضة, مونديال روسيا 2018

الفرنسي رونار يرفض تدريب منتخب الفراعنة

جهينة نيوز

رفض المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رونار، عرضا لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

وذكر موقع اليوم السابع المصري، أن رونار اعتذر عن تدريب منتخب "الفراعنة"، مفضلا الاستمرار مع المغرب حتى نهاية عقده في 2022.

وأشار الموقع إلى أن اتحاد الكرة المصري، فتح مؤخرا خط مفاوضات مع المدرب الفرنسي بعد رحيل الأرجنتيني كوبر عن "الفراعنة"، بعد المشاركة المخيبة لمصر في مونديال روسيا 2018.

وأورد الموقع أن رفض رونار تدريب مصر، جعل الاتحاد المصري يفتح خطا جديدا مع المدرب البرتغالي لمنتخب إيران، كارلوس كيروش، والألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا.


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