جهينة نيوز

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان شباب الحرس الثوري جاهزون تماما للتصدي لاي مؤامرة للاعداء.

وفي كلمة له اليوم السبت خلال حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الحرس الثوري والتي جرت برعاية قائد الثورة الاسلامية، اشار اللواء جعفري، الى المواجهة بين معسكر المستضعفين ومعسكر نظام الهيمنة قائلا، ان الشعب الايراني الثوري على اعتاب تجربة تاريخية مهمة تكون نتيجتها بلورة عهد جديد من عدم الثقة باميركا واستجماع القدرات والطاقات لمواجهة مخططات الاستكبار المختلفة.

واضاف اللواء جعفري، ان شباب الحرس الثوري المؤمنين والثوريين جاهزون تماما للرد على اي مؤامرة للاعداء، وبامكان الجميع ان يتوقعوا، من خلال عمق رؤية وحركة هؤلاء الرجال الغيارى، سقوط الامبراطوريات القوية ظاهريا.

وكالة فارس