حييم صبان ينعش من جديد العلاقة بين تل أبيب والرياض.. بقلم: لطيف حسن

جهينة نيوز:

نشرت جريدة أربي فرونت الأمريكية في ال26 من مارس لعام 2018 مقالا كالتالي:

سافر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شهر مارس من هذا العام إلي الولايات المتحدة في جولة استغرقت أسبوعين.

ويأتي هذا السفر ضمن مشروع محمد بن سلمان لتوطيد العلاقات الإسرائيلية السعودية وقد شملت هذه الجولة زيارة من قبل محمد بن سلمان لمنظمات وشخصيات يهودية داعمة لإسرائيل.

و في أثناء زيارته قام بعدة لقاءات مع شخصيات ومنظمات داعمة لنهج إسرائيل مثل اللوبي اليهودي ومؤتمر الرؤساء للمنظمات اليهودية الأمريكية والإتحادية اليهودية في أمريكا الشمالية ورابطة مكافحة التشهير.

وكان اللقاء مع الشخصيات اليهودية ذات النفوذ والمؤيدة لإسرائيل جزءًا آخر من جولة محمد بن سلمان أثناء إقامته في الولايات المتحدة.ومن الشخصيات التي التقى بها حييم صبان المستثمر الكبير والعملاق الإعلامي الأمريكي الإسرائيلي. يعيش صبان في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا ، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.وتقدر ثروته 23ميليار دولار مما جعلته الرجل ال 724 في ترتيب أثرا رجال العالم.

حييم صبان أحد أعضاء منظمة أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية ويقيم كل سنة مراسم لجمع التبرعات والهدايا المالية دعما لإٍسرائيل وقد استطاع في سنة 2017 من خلال ضيافة أقامها هو وزوجته وبحضور مشاهير من العالم كأرنولد إشوارتزر نيجر أن يجمع أكثر من 53 ميليون دولار.

تعمل حاليا مجموعة صبان للاستثمار الذي أسسها منذ 2010 في مجال صناعة الإعلام والتسلي والإتصالات.

أيصا يعمل مساهما في شركة باتنر الإسرائيلية للإتصالات ومديرا لقناة يونيكون الإسبانية أحد أكثر القنوات شعبية.

إضافة إلي هذا فقد ثبت في سجل عمله التعاون مع روبرت مردوخ أحد الداعمين الرئسيين لإسرائيل .

وقد اتفق حييم صبان ومحمد بن سلمان في الولايات المتحدة أن يقوم الأخير بالاستثمار لتحسين صورة السعودية في هوليوود. أيضا توافقا على أن يتولى فريق حييم صبان إدارة محتوى الإعلام لموجة التغييرات الإجتماعية الأخيرة في الممكلة العربية السعودية.

وجاءت زيارة ابن سلمان لشركة أبل وأوبرا ومايكروسافت وفيسبوك ضمن هذا المخطط.

ووفقا لما اتفق عليه محمد بن سلمان وحييم صبان فإنه سيتم قريبا تنفيذ أربعة مشاريع ضخمة داخل المملكة العربية السعودية وشمال أفريقا ومجلس التعاون الخليجي والشامات و تأتي هذه المشاريع بهدف إرساء دعائم حكم ابن سلمان وفرض سلطة السعودية على العرب والحد من حدة التوتر بين المسلمين واليهود والتمهيد لنشر السلام بين العرب واليهود.

وقد أوكل إلى حييم صبان بعد هذا القاء أن يقيم علاقات غير مباشرة بين الرياض والإعلام اليهودي في هاليوود وإسرائيل وأروبا.