طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على المحافظات اليمنية

جهينة نيوز

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية سحار بمحافظة صعدة اليمنية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر محلي بالمحافظة قوله: إن “طيران العدوان استهدف بغارتين منطقتي السواد وآل مجزب بمديرية سحار ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات.”

بدوره أوضح مصدر عسكري أن مواطناً أصيب إثر غارة لطيران العدوان في محافظة صعدة فيما تم استهداف منطقة المهاذر بأربع غارات إضافة إلى استهداف مديريات حيدان والظاهر ورازح الحدودية بثماني غارات.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة مديرية باقم وبغارة أخرى منطقة السرار بمحاذاة مدينة صعدة كما شن ست غارات على مديرية كتاف فيما تعرضت مناطق سكنية بمديريات باقم ومنبه وشدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي من قبل القوات السعودية.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي ست غارات على مناطق بمحافظتي الحديدة ولحج في حين قصفت مروحيات الأباتشي موقع قمبورة في جيزان ب 15 صاروخاً.