بوغدانوف: التواجد الإيراني في سوريا "محدود" ويقتصر على محاربة الإرهاب

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم السبت، أن عدد ممثلي إيران في سوريا “محدود للغاية” و”يهدف للمشاركة في مكافحة الإرهاب”، حسب قوله. وقال بوغدانوف، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية، “كما نفهم، لا وجود للقوات الإيرانية في الأراضي السورية، هناك جنود إيرانيون ومستشارون، وأعتقد أن أعدادهم ، لا أعلم بالتحديد لكن محدودة للغاية”.

وأضاف بوغدانوف ” المهم هنا، أن الجنود الإيرانيين والمستشارين يساعدون السوريين، وفي هذه الحالة هم موجودون على الأراضي السورية لسبب، أن السلطات السورية، القيادة السورية دعتهم للمشاركة في القتال ضد الإرهابيين”.