بوغدانوف: التواجد الإيراني في سوريا "محدود" ويقتصر على محاربة الإرهاب

السبت, 30 حزيران 2018 الساعة 14:09 | سياسة, عالمي

بوغدانوف: التواجد الإيراني في سوريا

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم السبت، أن عدد ممثلي إيران في سوريا “محدود للغاية” و”يهدف للمشاركة في مكافحة الإرهاب”، حسب قوله. وقال بوغدانوف، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية، “كما نفهم، لا وجود للقوات الإيرانية في الأراضي السورية، هناك جنود إيرانيون ومستشارون، وأعتقد أن أعدادهم ، لا أعلم بالتحديد لكن محدودة للغاية”.

وأضاف بوغدانوف ” المهم هنا، أن الجنود الإيرانيين والمستشارين يساعدون السوريين، وفي هذه الحالة هم موجودون على الأراضي السورية لسبب، أن السلطات السورية، القيادة السورية دعتهم للمشاركة في القتال ضد الإرهابيين”.


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