"واتسآب" يمنح سلطات إضافية لمشرفي المجموعات

السبت, 30 حزيران 2018 الساعة 13:53 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

جهينة نيوز:

وجه تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" صدمة كبرى لكافة مستخدميه، بمنحه سلطات إضافية لأشخاص آخرين.

وكشفت تقارير صحفية عديدة عن أن "واتسآب" قررت منح سلطات إضافية للمشرفين على المجموعات على حساب الأعضاء داخل تلك المجموعات، وكذلك مدير ومؤسس المجموعة نفسها.

وقال موقع "وا بتيا إنفو" التقني المتخصص إن تحديث جديد من "واتسآب" يعمل على منح المشرفين سلطات إضافية، بحيث مكنتهم من منع أي مستخدم آخر من تغيير اسم أو موضوع أو معلومات المجموعة التي يدخلون فيها.

لكن التحديث الأخطر، وفقا لموقع "إكس دي أيه ديفلوبرز"، كان في منح المشرفين إمكانية حظر أي مستخدم من إرسال رسائل بعينها إلى المجموعة، وعدم رؤيته رسائل أخرى داخل المجموعة الموجودة على "واتسآب".

كما أوضح أن المشرفين سيمكنهم إرسال رسائل بعينها داخل أي مجموعة يمكن أن يشاهدها فقط مؤسس ومدير المجموعة والمشرفين فقط في "واتسآب".

ويمكن الاطلاع على ذلك التحديث في نسخة "بيتا" الخاصة بـ "واتسآب" عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"ويندوز فون".


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