السجن لفرنسية لتوجهها إلى سوريا مع 3 من أبنائها وزواجها بإرهابي "داعشي"

جهينة نيوز

حكم على فرنسية بالحبس سبع سنوات لتوجهها مع ثلاثة من أبنائها إلى سوريا في ربيع 2015، وزواجها هناك من أحد ارهابيي تنظيم "داعش".

وأصدرت المحكمة الجنائية أمس (الجمعة)، التي شددت على «خطورة التهم المنسوبة» إلى الفرنسية كلير خاسر (42 عاماً)، حكماً بالحبس سبع سنوات، بينما كان الادعاء طالب بحبسها ثماني سنوات. يذكر أن خاسر متزوجة ثلاث مرات، ولديها ستة أبناء خامسهم يدعى «جهاد»، وقالت إنها عاشت طفولة صعبة.

وكانت خاسر غادرت في فبراير (شباط) 2015 متوجهة إلى الجزائر، ثم انتقلت إلى تركيا مصطحبة معها ثلاثة من أبنائها، أصغرهم بعمر عامين وأكبرهم بعمر 16 عاماً، وأحدهم مصاب بشلل رباعي، ويستخدم كرسياً نقالاً.

ووصلت خاسر إلى سوريا في أواخر مايو (أيار) 2015، حيث تزوجت عمر دياو في الرقة، وهو مقاتل فرنسي في تنظيم "داعش"، تعرفت إليه عبر «فيسبوك». ودياو أحد كوادر تنظيم داعش، ويعتقد أنه قام بتعذيب أسرى، وأنه «متورط في التخطيط لاعتداءات في فرنسا»، بحسب المحكمة.

وشددت خاسر على أنها كانت تعتقد أنه «مقاتل عادي»، وتطلقا بعد فترة قصيرة من زواجهما. وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر عادت إلى تركيا، وقامت السلطات بترحيلها إلى فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2015. وبعد عام تم استجوابها بعدما أنجبت ابنها السادس من دياو، الذي يعتقد أنه قتل في مايو ايار 2016.

وتؤكد خاسر أنها غير ملتزمة بالتنظيم، وأنها في قرارة نفسها لا تكترث له، وتقول إنها توجّهت إلى سوريا بسبب شعور بالضيق.

وأكد محامياها أن إقامتها في سوريا لم تكن بغرض إرهابي. ودعا أحدهما المحكمة إلى «عدم إدانتها بسوء الأمومة أو لأنها (زوجة أحدهم)».