قيادة عمليات بغداد: التظاهر السلمي مكفول!

جهينة نيوز

أصدرت قيادة عمليات بغداد تنويهاً بشأن التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز اليوم السبت عن بيان قيادة عمليات بغداد أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أحقية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور لجميع المواطنين، نؤكد فيه على ضرورة إستحصال الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية وفق القانون".

وأضافت قيادة عمليات بغداد أن أي تظاهر غير مرخص يُعدّ مخالفاً للقانون ويتسبب بعرقلة السير وتعطيل عمل الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخدمية والحياة العامة للمواطنيين"، متوعدة بـ"إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك".

يذكر ان بغداد وباقي المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى تظاهرات يطالب المشاركون فيها بحقوقهم، إضافة إلى القضاء على الفساد المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين.