"فارس كرم" يسخر من خروج ألمانيا من المونديال!

جهينة نيوز:

سخر الفنان اللبناني فارس كرم من خروج المنتخب الألماني من كأس العالم المقام حالياً في روسيا، بعد خسارته أمام المنتخب الكوري الجنوبي.

وقد كتب كرم عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في تعديل لكلمات أغنيته «بدنا نولعا» قائلاً: «الليلة بدنا نولعا..ألمانيا بدنا نودعا».

يشار إلى أن أغنية «بدنا نولعا» هي من ألبومه الأخير بعنوان «44:36» والذي ضمّ 12 أغنية هي «بدنا نولعا»، «قربك وجع»، «صدقني صعبي»، «حبك برم»، «سمع»، «الشارع كلو»، «بلاد الله»، «رمشت»، «طلت بالأبيض»، «نسيت اللي راحو»، «الله عليك» و«كل الناس حواليكي».