انتهاء الهدنة بين القوات الأفغانية وحركة "طالبان"

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، عن انتهاء الهدنة مع حركة "طالبان"، واستئناف الأجهزة الأمنية عملياتها ضد مسلحي الحركة.

وذكرت قناة "Tolo News" الأفغانية على صفحتها في موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن الرئيس الأفغاني قال إن كثيرين من أعضاء حركة "طالبان" يريدون السلام، والهدنة قد أكدت ذلك، مشيرا إلى أن الحركة "تعبت من الحرب".

وقال محمد أشرف غني في كلمة متلفزة إن "الأمة أظهرت أنها مستعدة للتوحد".

وكان الرئيس الأفغاني قد أعلن في وقت سابق عن هدنة مؤقتة من جانب واحد مع حركة "طالبان" امتدت من 11 إلى 19 يونيو حزيران الجاري، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الحركة كذلك في وقت لاحق عن التزامها بالهدنة خلال أيام عيد الفطر فقط، إلا أنها رفضت تمديد هذه الهدنة لعشرة أيام، مثلما فعلت ذلك الحكومة الأفغانية.